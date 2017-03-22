Жители Сочи поддерживают петицию о сохранении пляжа «Ривьера»

Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Сбор подписей инициировал один из местных жителей, создавший петицию на сайте change.org. За считанные часы под письмом подписались сотни людей.

Горожане, а также туристы, приезжающие на курорт каждый год, возмущены тем, что один из самых популярных пляжей в центре Сочи хотят практически ликвидировать — большая часть территории перешла в собственность ФГБУ Объединенный санаторий «Сочи» управления делами президента РФ. Сейчас там ведутся строительные работы по возведению забора, который должен «прирезать» пляж к государственной резиденции «Ривьера 6».



Мэр города Анатолий Пахомов подтвердил, что эта земля перешла в федеральную собственность.