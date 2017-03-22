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11:34 (мск), источник: РИА Новости

Экс-гитарист группы «Сектор газа», попавший под машину, лечится амбулаторно

Попавший в Воронеже под машину и получивший травму головы экс-гитарист культовой группы «Сектор газа» находится на амбулаторном лечении, сообщил в среду РИА Новости представитель главного управления МВД области.

По данным ГУ МВД, ДТП произошло 16 февраля, примерно в 16.40 (мск), у дома 15 по улице Владимира Невского города Воронежа. Автомобиль KIA Ceed наехал на жителя Воронежа, 1959 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После этого пешеход ударился еще о припаркованный автомобиль Opel.

О том, что пострадавшим оказался бывший гитарист группы «Сектор газа», сообщили местные СМИ. В станции «скорой помощи» подтвердили, что имя пострадавшего — Игорь Кущев и он с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии. В больнице Кущев находился первое время в палате интенсивной терапии, а в конце февраля его выписали.

«Сейчас (пострадавший) находится на амбулаторном лечении. Поэтому пока судмедэкспертизы не проведено. Судмедэкспертиза определит, какой был причинен вред здоровью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция по результатам экспертизы примет решение о возбуждении дела.

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