Экс-гитарист группы «Сектор газа», попавший под машину, лечится амбулаторно
Попавший в Воронеже под машину и получивший травму головы
Попавший в Воронеже под машину и получивший травму головы
По данным ГУ МВД, ДТП произошло 16 февраля, примерно в 16.40 (мск), у дома 15 по улице Владимира Невского города Воронежа. Автомобиль KIA Ceed наехал на жителя Воронежа, 1959 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После этого пешеход ударился еще о припаркованный автомобиль Opel.
О том, что пострадавшим оказался бывший гитарист группы «Сектор газа», сообщили местные СМИ. В станции «скорой помощи» подтвердили, что имя пострадавшего — Игорь Кущев и он с закрытой
«Сейчас (пострадавший) находится на амбулаторном лечении. Поэтому пока судмедэкспертизы не проведено. Судмедэкспертиза определит, какой был причинен вред здоровью», — сказал собеседник агентства.
По его словам, полиция по результатам экспертизы примет решение о возбуждении дела.