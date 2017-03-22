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11:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Пушкинской в Ростове убирают последние торговые ларьки

Излюбленное место прогулок ростовчан и гостей города — улицу Пушкинскую — практически освободили от торговых ларьков, которые портили внешний вид донской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ростовской администрации.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Вчера демонтировали 36-й по счету торговый объект. При этом собственник отказывался убирать ларек, так что такое решение принял суд.

«По сути, это последний крупный торговый объект, который демонтируется на этой улице. Осталось несколько небольших ларьков — они будут убраны в ближайшее время», — говорит председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Александр Головко.

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