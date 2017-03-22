На Пушкинской в Ростове убирают последние торговые ларьки

Вчера демонтировали 36-й по счету торговый объект. При этом собственник отказывался убирать ларек, так что такое решение принял суд.

«По сути, это последний крупный торговый объект, который демонтируется на этой улице. Осталось несколько небольших ларьков — они будут убраны в ближайшее время», — говорит председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Александр Головко.