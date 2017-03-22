Новый зал для регистрации брака заработает в Хабаровском районе
25 марта в Хабаровском районе откроется новый зал для регистрации брака. Он находится во Дворце торжеств в парке «Ривьера» на «Заимке». Торжественная церемония состоится в 11:00.
25 марта в Хабаровском районе откроется новый зал для регистрации брака. Он находится во Дворце торжеств в парке «Ривьера» на «Заимке». Торжественная церемония состоится в 11:00.
В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора Аркадий Мкртычев, глава района Денис Удод, президент группы компаний «Дальрео» Максим Шипунов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на