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11:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Новый зал для регистрации брака заработает в Хабаровском районе

25 марта в Хабаровском районе откроется новый зал для регистрации брака. Он находится во Дворце торжеств в парке «Ривьера» на «Заимке». Торжественная церемония состоится в 11:00.

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора Аркадий Мкртычев, глава района Денис Удод, президент группы компаний «Дальрео» Максим Шипунов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровского района.

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