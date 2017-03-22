В Приморье проведут тестовую установку ЭРА-ГЛОНАСС

Сегодня во Владивостоке прибыли с рабочим визитом руководители АО «ГЛОНАСа». В администрации края они встретились с представителями автомобильного бизнеса региона. Отметим, что за ситуацией — сложностями, которые возникли с установкой в Приморье на подержанные иномарки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» следит лично губернатор. В конце зимы на таможенных складах Приморья застряли около 2 тысяч автомобилей, в заложниках ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей.

Руководство «ГЛОНАСа» во время этой поездки подпишет ряд соглашений с организациями, готовыми оснащать «тревожными кнопками» б/ушные иномарки. Первая партия их придет на Дальний Восток 4 апреля.

23 марта в Приморье пройдёт первая тестовая установка оборудования и его демонстрация. Стоимость устройства на совещании не озвучили, но в «ГЛОНАСе» пообещали, что складываться она будет из цены завода и транспортных расходов на Дальний Восток. Отметим, что уже есть результаты работы новинки. Первый дальневосточник, кому помогла тревожная кнопка — житель Хабаровска.