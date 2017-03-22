Жители Ольхонского района жалуются на то, что их не пускают к Байкалу

Об этом жители посёлков Сахюрты и Шара-Тогот рассказали мэру во время его недавнего отчёта перед населением, сообщает в конце марта 2017 года газета «Байкальские зори».

«На заливе вокруг Камышовой наши пошли загорать. А там охранники никого не пускают. 150 рублей просят, говорят, тогда пустят на береговую полосу, когда документы спросили у них, на каком основании, те принесли копии, подписанные Красноярским бассейновым управлением. Вот вооруженная охрана и гонит всех с берега», — возмутился один мужчина. Другой житель Сахюрты сообщил, что в селе ходят слухи, что даже часть водной акватории отдана в аренду организаторам турбизнеса. Он спросил: «Что будет с местным населением? Может, человек погонит корову на водопой, а ему скажут, чтоб он за воду платил? Или с ребятишек, которые купаться летом туда пойдут?».

«Я категорически против такого. Будем разбираться, — заявил в ответ мэр района. — Есть же Водный кодекс Российской Федерации, который прямо запрещает такие действия со стороны турбаз. Мы разберёмся. Нас никто даже не уведомил об этом».