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11:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Ольхонского района жалуются на то, что их не пускают к Байкалу

Население Ольхонского района пожалуется мэру Андрею Тыхееву на то, что на берегах некоторых заливов Малого Моря их не пускают подойти к Байкалу без платы.

Об этом жители посёлков Сахюрты и Шара-Тогот рассказали мэру во время его недавнего отчёта перед населением, сообщает в конце марта 2017 года газета «Байкальские зори».

«На заливе вокруг Камышовой наши пошли загорать. А там охранники никого не пускают. 150 рублей просят, говорят, тогда пустят на береговую полосу, когда документы спросили у них, на каком основании, те принесли копии, подписанные Красноярским бассейновым управлением. Вот вооруженная охрана и гонит всех с берега», — возмутился один мужчина. Другой житель Сахюрты сообщил, что в селе ходят слухи, что даже часть водной акватории отдана в аренду организаторам турбизнеса. Он спросил: «Что будет с местным населением? Может, человек погонит корову на водопой, а ему скажут, чтоб он за воду платил? Или с ребятишек, которые купаться летом туда пойдут?».

«Я категорически против такого. Будем разбираться, — заявил в ответ мэр района. — Есть же Водный кодекс Российской Федерации, который прямо запрещает такие действия со стороны турбаз. Мы разберёмся. Нас никто даже не уведомил об этом».

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