В Крыму ФСБ отразила атаку «террористов» на газовую платформу
Учение прошло по плану Национального антитеррористического комитета.
Учение прошло по плану Национального антитеррористического комитета.
По легенде объектом условного террористического акта стала газодобывающая платформа ГУП РК «Черноморнефтегаза». Группа «террористов» с автоматами захватила судно «Федор Урюпин» и заложников из числа моряков, после чего направилась в открытое море к буровым установкам, чтобы совершить теракт на газодобывающей платформе.
К месту захвата судна вертолеты перебросили
В финале антитеррористических учений пограничный спецназ отработал варианты нейтрализации условных террористов и освобождения заложников беспарашютным десантированием с воздуха и из воды с использованием специального водолазного снаряжения. В обоих случаях для доставки подразделений к захваченному судну применялась авиация ФСБ России.
— Смело могу сказать, что высокий уровень подготовки наших пограничников никому не позволит нарушить государственную границу, — заявил наблюдавший за учениями глава РК Сергей Аксенов. — Крымчане могут спать спокойно, границы России находятся на замке. Россия сегодня в состоянии защитить свою территорию, своих граждан, свои границы в любой точке земного шара. Все возможные провокации — лишь создание информационного повода и не более того. Выучка у солдат хорошая, оснащены очень серьезно, в достойных условиях служат солдаты и офицеры.
По информации начальника Погрануправления ФСБ России по Республике Крым Юрия Звирыка, в пяти городах России, в том числе и в Симферополе, образованы оперативные штабы для реагирования на террористические угрозы.