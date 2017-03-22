В Крыму ФСБ отразила атаку «террористов» на газовую платформу

По легенде объектом условного террористического акта стала газодобывающая платформа ГУП РК «Черноморнефтегаза». Группа «террористов» с автоматами захватила судно «Федор Урюпин» и заложников из числа моряков, после чего направилась в открытое море к буровым установкам, чтобы совершить теракт на газодобывающей платформе.

К месту захвата судна вертолеты перебросили оперативно-боевые подразделения. Попытки диалога с террористами по радиосвязи оказались безуспешными, и руководитель контртеррористической операции начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым генерал-лейтенантом Юрий Звирык принял решение об освобождении заложников и силовой нейтрализации нарушителей.

В финале антитеррористических учений пограничный спецназ отработал варианты нейтрализации условных террористов и освобождения заложников беспарашютным десантированием с воздуха и из воды с использованием специального водолазного снаряжения. В обоих случаях для доставки подразделений к захваченному судну применялась авиация ФСБ России.

— Смело могу сказать, что высокий уровень подготовки наших пограничников никому не позволит нарушить государственную границу, — заявил наблюдавший за учениями глава РК Сергей Аксенов. — Крымчане могут спать спокойно, границы России находятся на замке. Россия сегодня в состоянии защитить свою территорию, своих граждан, свои границы в любой точке земного шара. Все возможные провокации — лишь создание информационного повода и не более того. Выучка у солдат хорошая, оснащены очень серьезно, в достойных условиях служат солдаты и офицеры.

По информации начальника Погрануправления ФСБ России по Республике Крым Юрия Звирыка, в пяти городах России, в том числе и в Симферополе, образованы оперативные штабы для реагирования на террористические угрозы.