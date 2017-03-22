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11:27 (мск), источник: Моя Планета

В Австралии ученые установили поилки для коал

Австралийские ученые установили специальные поилки в местах обитания коал, чтобы спасти этих животных от жажды на фоне глобального потепления.

Коалы обычно не пьют воду, получая все необходимы вещества из своего традиционного лакомства — листьев эвкалипта. За водой они спускаются только в периоды сильных засух или лесных пожаров.

На фоне глобального потепления австралийские ученые в 2016 году решил смастерить для коал в дикой природе поилки, которые закрепили на земле и деревьях, надеясь помочь животным справиться с жаждой в трудные периоды. Всего в местах обитания коал было установлено 10 поилок, а также видеокамеры, которые помогут ученым следить за животными.

Результаты эксперимента удивили специалистов: выяснилось, что коалы часто спускались за водой, несмотря даже на небольшую жару. Всего коалы посетили поилки 193 раза и спускались к воде даже днем, когда обычно эти животные должны спать, пишет The Dodo.

Исследователей взволновало, что коалы меняют свое поведение в зависимости от изменения климата. «Считается, что коалы особенно уязвимы для изменений климата, поскольку они обитают исключительно на деревьях», — говорят ученые.

По словам специалистов, хотя научная литература полна заявлений, что коалы не должны свободно пить воду, эксперименты показывают, что при добавлении в нее необходимых витаминов, это только пойдет на пользу животным.

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