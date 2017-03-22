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11:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе остановлена работа взрывоопасного объекта

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе по результатам прокурорской проверки пресечена безлицензионная эксплуатация взрывоопасного объекта.

В прокуратуру обратились жители Орджоникидзевского района столицы, обеспокоенные деятельностью ближайшей к их домам автогазозаправочной станции. Для хранения газового моторного топлива предприятие использовало две емкости для сжиженного газа и заправочную колонку. Всё это находилось в непосредственной близости от жилых домов.

«Выяснилось, что собственник заправочной станции не имел разрешения на эксплуатацию взрывоопасного объекта. Несоблюдение требований к использованию опасного газового оборудования представляло угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В связи с этим прокурор внес в адрес директора заправочной станции представление с требованием устранить допущенные нарушения. Руководитель предприятия оштрафован на 20 тысяч рублей, деятельность АГЗС приостановлена до получения разрешения на эксплуатацию объекта.

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