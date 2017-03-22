Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Исполняющим обязанности главы Российской академии наук назначен
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Исполняющим обязанности главы Российской академии наук назначен
Как уточнил собеседник агентства, президент РАН Владимир Фортов в настоящее время находится на обследовании в ЦКБ, его состояние удовлетворительное.
По данным источника, до осенних выборов главы РАН Фортов, скорее всего, останется простым академиком.
В понедельник 20 марта общее собрание РАН абсолютным большинством голосов приняло решение перенести выборы президента РАН и ее президиума на осень (не позднее 20 ноября) и просить правительство РФ продлить полномочия нынешнего главы РАН Владимира Фортова и действующего президиума.
Ранее все три кандидата на пост президента РАН, включая Фортова, чьи полномочия истекают через несколько дней, сняли свои кандидатуры с выборов. Фортов предложил перенести выборы на осень