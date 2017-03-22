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11:15 (мск), источник: Интерфакс

Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Исполняющим обязанности главы Российской академии наук назначен вице-президент РАН Валерий Козлов, сообщил «Интерфаксу» источник.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил собеседник агентства, президент РАН Владимир Фортов в настоящее время находится на обследовании в ЦКБ, его состояние удовлетворительное.

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По данным источника, до осенних выборов главы РАН Фортов, скорее всего, останется простым академиком.

В понедельник 20 марта общее собрание РАН абсолютным большинством голосов приняло решение перенести выборы президента РАН и ее президиума на осень (не позднее 20 ноября) и просить правительство РФ продлить полномочия нынешнего главы РАН Владимира Фортова и действующего президиума.

Ранее все три кандидата на пост президента РАН, включая Фортова, чьи полномочия истекают через несколько дней, сняли свои кандидатуры с выборов. Фортов предложил перенести выборы на осень из-за вопросов к процедуре выборов в уставе РАН.

Комментарии
2
Оксана Поддубная
Думаю, что в вопросах науки лучше всех разбираются опущенный ангел с Мехтиевым. Сейчас они появятся и все нам растолкуют. Просто по полочкам разложат. Был еще мой любимый АБ, но сбежал. А уж он-то точно все знает. Доктор околовсяческих наук!
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андрей самойлов
Ох надо разогнать эту либеральную тусовку в РАН. А то за наши деньги (по миллиону в месяц) часть этих "академиков" откровенные русофобы...
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