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14:57 (мск), источник: Интерфакс

В лесах Подмосковья пробудились ядовитые гадюки

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Выход из зимней спячки гадюк зафиксирован в Подмосковье в парке «Лосиный остров» из-за раннего таяния снега, сообщается на сайте национального парка.

Источник: РИА "Новости"

«Отмечен ранний выход гадюк из зимней спячки: первая встреча была 17 марта», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что обычно гадюки просыпаются в начале-середине апреля.

В нацпарке призывают посетителей быть особенно внимательными, поскольку весной яд змеи более токсичен, чем в летние месяцы.

Окраска гадюк изменчива, однако на спине змеи, как правило, находятся узоры в виде зигзагов. Отличить гадюку от ужа можно по отсутствию желтых пятен по бокам головы, напоминают в заповеднике.

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