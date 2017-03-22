В лесах Подмосковья пробудились ядовитые гадюки

«Отмечен ранний выход гадюк из зимней спячки: первая встреча была 17 марта», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что обычно гадюки просыпаются в начале-середине апреля.

В нацпарке призывают посетителей быть особенно внимательными, поскольку весной яд змеи более токсичен, чем в летние месяцы.

Окраска гадюк изменчива, однако на спине змеи, как правило, находятся узоры в виде зигзагов. Отличить гадюку от ужа можно по отсутствию желтых пятен по бокам головы, напоминают в заповеднике.