В Красноярском крае расширят сеть пунктов наблюдения за качеством воздуха

Новый автоматизированный пост будет определять 16 загрязняющих веществ, в том числе ароматические углеводороды, которые являются источниками неприятного запаха, говорится в сообщении. На сегодняшний день в Красноярске и пригороде уже работают шесть постов наблюдения за состоянием окружающей среды. До 2019 года планируется увеличить их количество в крае еще на два объекта.

В то же время в Красноярске до пятницы продлен режим «черного неба».

«С 19 часов 20 марта до 19 часов 24 марта на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продляются НМУ первой степени опасности», — сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В городе с начала года уже несколько раз вводился режим «черного неба». В феврале режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности продлился 12 суток. Кроме того, несколько раз его вводили в течение 2016 года, и в сумме он длился почти полтора месяца.