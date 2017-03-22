Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Европейца обвинили в краже $100 млн с помощью электронной почты
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Не иначе, как зависть": Лолита вступила в конфликт из-за Апиной
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным платьем
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
11:27 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае расширят сеть пунктов наблюдения за качеством воздуха

В Зеленогорске, где работает крупнейшая в Красноярском крае ГРЭС, установят пост наблюдения за загрязнением воздуха, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. В Зеленогорске, где работает крупнейшая в Красноярском крае ГРЭС, установят пост наблюдения за загрязнением воздуха, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

Источник: РИА Новости

Новый автоматизированный пост будет определять 16 загрязняющих веществ, в том числе ароматические углеводороды, которые являются источниками неприятного запаха, говорится в сообщении. На сегодняшний день в Красноярске и пригороде уже работают шесть постов наблюдения за состоянием окружающей среды. До 2019 года планируется увеличить их количество в крае еще на два объекта.

В то же время в Красноярске до пятницы продлен режим «черного неба».

«С 19 часов 20 марта до 19 часов 24 марта на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продляются НМУ первой степени опасности», — сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В городе с начала года уже несколько раз вводился режим «черного неба». В феврале режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности продлился 12 суток. Кроме того, несколько раз его вводили в течение 2016 года, и в сумме он длился почти полтора месяца.

Ранее сообщалось, что руководители пяти котельных Красноярска оштрафованы за загрязнение воздуха, два асфальтобетонных завода после проверки прокуратуры и решения суда приостановили работу из-за нарушений законодательства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
В Госдуме хотят ввести понятие «опасные породы собак»
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь