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11:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

РПЦ просит больше земель под храмы во Владивостоке

Только в Снеговой пади епархия предложила построить три новых церкви.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Больше земельных участков для строительства религиозных сооружений в приморской столице просит Владивостокская епархия РПЦ. Только три новых церкви священнослужители считают необходимыми для микрорайона Снеговая падь, заявил представитель епархии на втором Гражданском форуме в гордуме сегодня, 22 марта, сообщает ИА PrimaMedia.

Сперва протоиерей Андрей Метелев, ответственный за строительство храма в Снеговой пади, обратился к представителю мэрии с вопросом, почему застопорилось возведение религиозного сооружения.

— Бориса и Глеба приход уже есть, но три года не получается согласовать там участок. Хотя район сложный, дети из окон там пытаются выбрасываться. Я хочу узнать, будет ли все-таки там храм? Потому что согласно статистике, 70% населения у нас в стране — православные, и религиозные нужды такого большого числа людей надо как-то реализовывать, в том числе, и во Владивостоке. И возможно ли вообще при планировании микрорайонов сразу закладывать участки для строительства религиозных сооружений? — спросил Метелев.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова ответила:

— Участок под религиозное сооружение в Снеговой пади действительно учтен в Генплане, но речь шла не о церкви, а лишь о часовне. В этом году в бюджет города заложено создание проекта планировки данного микрорайона, и часовня в планах на строительство осталась. Но вы должны понимать, что планировка и строительство — не быстрое дело.

Священнослужитель добавил, что вообще-то одного храма на этот микрорайон маловато:

— Простите, но часовня для Снеговой пади ни о чем. Чтобы оздоровить там общество, надо построить три храма, а не часовни.

Это и другие предложения его попросили адресовать администрации города в рамках рабочих встреч.

Напомним, некоторые возводящиеся во Владивостоке храмы являются долгостроями из-за проблем с финансированием. Так, лишь осенью 2016 года возобновилось строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора возле площади Борцов за власть Советов после нескольких лет простоя. Решение о его возведении было принято в 2010 году, а сдать объект планировали в 2012 году к саммиту АТЭС. Строительство началось в конце 2011 года, к 2013 году он был готов всего на треть, после чего работы остановились из-за нехватки средств. В последующие годы церковь активно искала финансовые возможности достроить храм, продавая именные кирпичи и принимая пожертвования.

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