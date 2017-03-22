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11:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

Максим Решетников собирается вести аккаунт в Инстаграм

Также глава Прикамья намерен открыть портал, где будут принимать жалобы на плохое состояние дворов.

Глава Прикамья Максим Решетников хочет вести аккаунт в Инстаграме. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 22 марта. И.о. губернатора уже зарегистрировался в популярной соцсети, теперь он намерен публиковать фотографии из своих поездок.

Кроме того, скоро появится специальный портал, куда пермяки смогут жаловаться на плохое состояние дворов.

«В апреле мы планируем открыть портал. Сначала на нем будут решаться вопросы ремонта дворов, потом также станем принимать жалобы, подключим общественный контроль. Подрядчики будут реагировать на эти жалобы», — заверил Решетников.

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