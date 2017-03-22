Мэр Екатеринбурга приглашает глав 150 городов России пробежать марафон

«Е. Ройзман направил приглашения принять участие в Екатеринбургском международном легкоатлетическом марафоне в адрес глав городов и городских представительных органов ста пятидесяти муниципальных образований России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что письма получили главы всех городских округов Свердловской области, мэры городов Урала. Также приглашения были направлены в Киров, Махачкалу, Владикавказ, Анадырь, Смоленск, Брянск и другие.

«Лично приняв участие в этом большом беговом празднике на марафонской дистанции, могу отметить высокий уровень организации, интересную трассу и неповторимую спортивную атмосферу. Буду рад видеть вас как на дистанции, так и в рядах болельщиков», — приводится в сообщении текст приглашения.

Традиционный международный легкоатлетический марафон «Европа — Азии» состоится в Екатеринбурге 6 августа. Спортсмены смогут пробежать дистанции 42 и 21 километр. Все желающие смогут выбрать дистанцию 4 или 10 километров.

В прошлом году в соревнованиях приняли участие около 4,8 тыс. спортсменов из 232 городов России и 17 стран мира.