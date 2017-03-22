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11:37 (мск), источник: ИА REGNUM

В Прикамье бобры наступают на рыбу

Ученые бьют тревогу: из-за бобровых плотин в водоемах края сильно сокращается запасы рыбы.

В Пермском крае стремительно увеличивающаяся популяция бобров влияет на рыбные запасы. Из-за их плотин происходит массовая гибель рыбы либо рыба уходит в другие территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского университета.

Доктор биологических наук, профессор биологического факультета Пермского университета Александр Шепель считает, что к опасному росту популяции бобров в Прикамье имеет отношение человек.

В середине прошлого века численность бобров в Прикамье была очень мала. Животных привозили из Хопёрского и Воронежского заповедников, однако грызуны приживались с трудом. С вырубкой хвойных лесов и отсутствием интереса охотников к бобрам ситуация резко изменилась.

Освободившаяся от хвойных пород территория зарастает листенными деревьями. Именно они являются основной пищей грызунов. Численность бобров растет, увеличивается и количество плодов их труда — плотин. В их границах вода застаивается, сильно нагревается, водоем зарастает. Все эти факторы негативным образом сказываются на рыбных запасах. Сейчас в научном сообществе все чаще появляются призывы к регуляции численности бобров.

Добавим, что по количеству естественных и искусственных водоемов, по водным и гидроэнергетическим ресурсам Пермский край занимает первое место на Урале. На территории края около 29 тысяч рек общей длиной свыше 90 тысяч километров (для сравнения — такую же протяженность имеют все российские железные дороги); около 800 озер общей площадью свыше 120 квадратных километров. Рыбный состав рек — окунь, язь, голавль, лещ, налим, ерш, белоглазка, линь, карась, пескарь, елец, гольян, жерех и другие.

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