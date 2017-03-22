Омичей заверяют, что этилмеркптан не опасен для здоровья
Представители Роспотребнадзора уверены: никакого вреда для организма вещество, выброшенное в атмосферу Омска, причинить не может. Однако у горожан это заявление вызывает сильные сомнения.
Представители Роспотребнадзора уверены: никакого вреда для организма вещество, выброшенное в атмосферу Омска, причинить не может. Однако у горожан это заявление вызывает сильные сомнения.
Тем не менее тем, кто не желает чувствовать неприятный запах, советуют не выходить из дома.
Волна неприятных запахов накрыла город с 8 марта. Днем позже «аромат» стал настолько сильным, что на экстренные службы обрушился шквал звонком от паникующих горожан. За две недели жители Омска уверенно научились выговаривать и писать сложное поначалу «этилмеркптан» и горько шутят, что горожан попросту травят.
Однако надзорные ведомства уверяют, что, несмотря на сильный запах, само по себе вещество практически безопасно.
Сегодня об этом в очередной раз заявили на совместной
Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора Любовь Сенина заверяет горожан: этилмеркптан не обладает токсичностью. Однако
Любовь Сенина, заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора:
— Этилмеркаптан — это сильнейшее вещество, оно оказывает рефлекторное действие. Поэтому и ощущение такое, что и тошнит, и першит в горле, и головная боль. Однако токсического воздействия, то есть отравления, этилмеркаптан не оказывает.
Однако горожане
Мнения об опасности вещества придерживается и председатель некоммерческого партнерства «Экологический комитет» Сергей Костарев: он считает, что по этилмеркаптану установлены предельно допустимые нормы, и если они были превышены в 400 раз, ничего хорошего для здоровья не будет.
Горожанам, боящимся отравиться, советуют не открывать окна и оставаться дома. Однако подобное предложение на
Странную закономерность появления запахов по ночам и ранним утром синоптики объясняют метеоусловиями.
Наталья Криворучко, начальник ФГБУ «Об-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
— В городе присутствует инверсионный слой. Все, что накапливается в атмосфере, опускается вниз, на город, и придавливается. Свою роль играет и погода — с 8 марта в Омске или штиль, или слабый ветер.
Погодные условия должны поменяться 24 марта — тогда изменится и усилится ветер, и едкие «ароматы» будет выдувать из города.
Напомним, в настоящее время в Омске надзорные ведомства и контролирующие структуры проводят проверки. Круг подозреваемых сузился всего до одного предприятия — ОНПЗ. По мнению Росприроднадзора, источником выбросов могут быть буферные пруды очистных сооружений завода. Они были построены в 50-х годах прошлого века и уже устарели, к тому же за более, чем 50 лет, в них могло накопиться множество вредных веществ. Впрочем, представители предприятия всячески отрицает эту версию.
Вчера губернатор Омской области Виктор Назаров обозначил четкие рамки для того, чтобы определиться и назвать виновное предприятие — два дня. Как заявил исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора России по Омской области Сергей Еремин, скорее всего, проверка успеет уложиться в сроки.