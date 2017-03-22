Омичей заверяют, что этилмеркптан не опасен для здоровья

Однако надзорные ведомства уверяют, что, несмотря на сильный запах, само по себе вещество практически безопасно.

Волна неприятных запахов накрыла город с 8 марта. Днем позже «аромат» стал настолько сильным, что на экстренные службы обрушился шквал звонком от паникующих горожан. За две недели жители Омска уверенно научились выговаривать и писать сложное поначалу «этилмеркптан» и горько шутят, что горожан попросту травят.

Тем не менее тем, кто не желает чувствовать неприятный запах, советуют не выходить из дома.

Сегодня об этом в очередной раз заявили на совместной пресс-конференции, касающейся загрязнения атмосферы, на которой собрались представители Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, МЧС и Управления по гидрометеорологии.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора Любовь Сенина заверяет горожан: этилмеркптан не обладает токсичностью. Однако из-за запахов может подташнивать и болеть голова.

Любовь Сенина, заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора:

— Этилмеркаптан — это сильнейшее вещество, оно оказывает рефлекторное действие. Поэтому и ощущение такое, что и тошнит, и першит в горле, и головная боль. Однако токсического воздействия, то есть отравления, этилмеркаптан не оказывает.

Однако горожане по-прежнему сомневаются в достоверности этой информации. В соцсетях омичи продолжают настаивать, что чувствуют себя дурно, а некоторые даже зловеще сообщают, что от запахов умерли животные: куры и кролики.

Мнения об опасности вещества придерживается и председатель некоммерческого партнерства «Экологический комитет» Сергей Костарев: он считает, что по этилмеркаптану установлены предельно допустимые нормы, и если они были превышены в 400 раз, ничего хорошего для здоровья не будет.



Горожанам, боящимся отравиться, советуют не открывать окна и оставаться дома. Однако подобное предложение на пресс-конференции было встречено тихими смешками прессы — далеко не у всех омичей есть возможность оставаться дома по утрам.

Странную закономерность появления запахов по ночам и ранним утром синоптики объясняют метеоусловиями.

Наталья Криворучко, начальник ФГБУ «Об-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

— В городе присутствует инверсионный слой. Все, что накапливается в атмосфере, опускается вниз, на город, и придавливается. Свою роль играет и погода — с 8 марта в Омске или штиль, или слабый ветер.

Погодные условия должны поменяться 24 марта — тогда изменится и усилится ветер, и едкие «ароматы» будет выдувать из города.