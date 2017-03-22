В Башкирии школьников начальных классов приобщают к внеклассной работе
УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Накануне на базе Башкирской
УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Накануне на базе Башкирской
Организаторами мероприятия выступили БГПУ, Управление образования Белебеевского района, Башкирская
В образовательной политике Белебеевского района всегда присутствовало сочетание традиции и новации. Сегодня сохранение культурных ценностей народов стало первостепенной задачей в воспитании школьников. Исходя из этого, в октябре 2016 года Башкирская
Научным руководителем проведенного в Белебее семинара выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики начального образования БГПУ Екактерина Савельева. Цель семинара — познакомить учителей начальных классов с инновационными подходами в области воспитания и образования. Они были разработаны учеными БГПУ и внедряются на базе Башкирской
«Внеклассная работа является составной частью