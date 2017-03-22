В Башкирии школьников начальных классов приобщают к внеклассной работе

Организаторами мероприятия выступили БГПУ, Управление образования Белебеевского района, Башкирская гимназия-интернат Белебея.

В образовательной политике Белебеевского района всегда присутствовало сочетание традиции и новации. Сегодня сохранение культурных ценностей народов стало первостепенной задачей в воспитании школьников. Исходя из этого, в октябре 2016 года Башкирская гимназия-интернат Белебея стала сетевой инновационной площадкой БГПУ по теме «Развитие творческой активности младшего школьника в условиях поликультурной среды».

Научным руководителем проведенного в Белебее семинара выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики начального образования БГПУ Екактерина Савельева. Цель семинара — познакомить учителей начальных классов с инновационными подходами в области воспитания и образования. Они были разработаны учеными БГПУ и внедряются на базе Башкирской гимназии-интерната Белебея. В ходе семинара были показаны мастер-классы по проведению внеурочной деятельности с учениками вторых классов «Достопримечательности города Уфы» и «Путешествие по городу Белебею». Также были прослушаны доклады учителей начальных классов по организации внеклассной работы в условиях поликультурного общения, роли семьи в поликультурном воспитании школьников, региональных особенностях организации внеурочной деятельности.