Первые школьные и студенческие электронные проездные ввели в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, проездные нового формата начнут действовать уже в апреле.

Получить более подробную информацию об оформлении карты, пройти предварительную регистрацию и выбрать наиболее удобный для получения пункт выдачи студенты и школьники могут на специальном сайте. Справку также можно получить по телефону 23−31−60.

Школьные карты имеют синий цвет, а студенческие — фиолетовый. Для получения проездного необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и справку из школы или студенческий билет. Запись тарифа будет производиться ежемесячно с 20 по 5 число.