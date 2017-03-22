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15:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

Первые школьные и студенческие электронные проездные ввели в Волгограде

Первые школьные и студенческие электронные проездные на основе карты «Волна» оформлены в пунктах реализации в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, проездные нового формата начнут действовать уже в апреле.

Получить более подробную информацию об оформлении карты, пройти предварительную регистрацию и выбрать наиболее удобный для получения пункт выдачи студенты и школьники могут на специальном сайте. Справку также можно получить по телефону 23−31−60.

Школьные карты имеют синий цвет, а студенческие — фиолетовый. Для получения проездного необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и справку из школы или студенческий билет. Запись тарифа будет производиться ежемесячно с 20 по 5 число.

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