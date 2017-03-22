Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
С 1 апреля в России изменится размер пенсии
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Не иначе, как зависть": Лолита вступила в конфликт из-за Апиной
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным платьем
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
11:42 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградская полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю девочку

В Калининграде полицейские разыскивают 13-летнюю Кристину Антонову.

Девочка ушла из дома около 13:00 17 марта и не вернулась. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приметы пропавшей: на вид 14 лет, рост — 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, прямые, ниже плеч. Девочка была одета в серые джинсы, светло-коричневое пальто длиной до колен, чёрные кроссовки с золотыми носами.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Кристины Антоновой, сообщить по телефонам: 8 (4012) 552−098, 552−075, 02 или 102.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Калининграде завершили монтаж крыши стадиона к ЧМ-2018
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
В Госдуме хотят ввести понятие «опасные породы собак»
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь