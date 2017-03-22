Калининградская полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю девочку
В Калининграде полицейские разыскивают 13-летнюю Кристину Антонову.
В Калининграде полицейские разыскивают 13-летнюю Кристину Антонову.
Девочка ушла из дома около 13:00 17 марта и не вернулась. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Приметы пропавшей: на вид 14 лет, рост — 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Кристины Антоновой, сообщить по телефонам: 8 (4012) 552−098, 552−075, 02 или 102.