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15:29 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдёт досрочный этап ЕГЭ

Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.

23 марта, в четверг, участники досрочного этапа сдают ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ. Для сдачи экзамена по географии зарегистрировались 2 выпускника прошлых лет, на экзамен по информатике и ИКТ — 10 выпускников прошлых лет.

Результаты участники смогут получить 4 апреля.

Для проведения досрочного периода открыт один пункт проведения экзамена (МБОУ СОШ № 28 г. о. Самара, ул. Мориса Тореза, 115). Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.

Для проведения всех экзаменов в досрочный период используется технология печати КИМ в ППЭ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников) и технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).

Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены отдельно от выпускников текущего года (в разных аудиториях). Всего на досрочный период зарегистрировано 273 участника, из них 4 выпускника текущего года, сообщает пресс-служба облправительства.

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