В Самаре пройдёт досрочный этап ЕГЭ

23 марта, в четверг, участники досрочного этапа сдают ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ. Для сдачи экзамена по географии зарегистрировались 2 выпускника прошлых лет, на экзамен по информатике и ИКТ — 10 выпускников прошлых лет.

Результаты участники смогут получить 4 апреля.

Для проведения досрочного периода открыт один пункт проведения экзамена (МБОУ СОШ № 28 г. о. Самара, ул. Мориса Тореза, 115). Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.

Для проведения всех экзаменов в досрочный период используется технология печати КИМ в ППЭ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников) и технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).