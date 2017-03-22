На улице Окатовой началась реконструкция подпорной стены

Во Владивостоке на улице Окатовой, 13−17 по заказу администрации города начался ремонт подпорной стены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На объект зашла подрядная организация, которой предстоит демонтировать старую бетонную конструкцию и возвести более 110 метров новой.

Работы начались с демонтажа старых бетонных плит и выборки грунта. В настоящее время параллельно с демонтажными работами строители готовят основание для заливки фундамента и завозят строительные материалы.

Новая подпорная стенка будет выполнена из железобетонных блоков с орнаментом, а для обеспечения дополнительной устойчивости подпорной стены предусмотрено устройство контрфорсов.

Также в настоящее время продолжаются работы по строительству подпорной стены на проспекте Красного Знамени, 114. Строители демонтировали часть старой конструкции и уже частично установили новые блоки.

Напомним, что в сейчас строительство подпорных стен ведётся по четырем адресам. Реконструкция ещё одной подпорной стены по ул. Адмирала Невельского, 17 начнётся в ближайшие дни после получения необходимой документации.