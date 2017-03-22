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11:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жителей Приморья ожидают теплые выходные

В крае местами возможны небольшие осадки.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Синоптическая обстановка в Приморье сохранится относительно спокойной в предстоящие выходные. Интенсивных осадков в крае не ожидается. Температурный фон будет ровным, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.ру.

В субботу, 25 марта, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае преимущественно без осадков. В континентальных районах фон ночных температур отрицательный, −1…−8 °C, в горных районах Приморья до -15 °C. Днём тепло, +3…+12 °C.

В воскресенье, 26 марта, над Приморьем будет перемещаться облачность малоактивного фронтального раздела. Местами возможны небольшие осадки. Фон температуры сохранится на уровне субботы.

Во Владивостоке в выходные дни погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью 0…+3 °C, днём +5…+8 °C.

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