Спасенный от браконьеров детеныш носорога полюбил обниматься

Маленькая самка носорога, возраст которой не превышает четырех недель, получила три ножевых ранения, когда, вероятно, пыталась защитить свою мать от браконьеров. К сожалению, спасти большого носорога не удалось, кроме того, преступники отпилили у уже раненого детеныша рог. Изможденную самку обнаружили спасатели, которые и доставили ее в специальный «детский дом» для этих животных.

Сотрудники заповедника дали носорогу имя J'aime, что в переводе с французского означает «я люблю», — в память о недавнем нападении на носорогов в зоопарке французского Туари, сообщает портал The Dodo.

Сейчас состояние J'aime стабильно, ветеринары обработали ее раны и кормят маленького носорога молоком. J'aime очень любит обниматься со своими спасителями, а чтобы помочь носорогу почувствовать себя в безопасности, опекуны по очереди спят с ней рядом.