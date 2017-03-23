Спасенный от браконьеров детеныш носорога полюбил обниматься
Сотрудники «детского дома» для носорогов в провинции Лимпопо в
Сотрудники «детского дома» для носорогов в провинции Лимпопо в
Маленькая самка носорога, возраст которой не превышает четырех недель, получила три ножевых ранения, когда, вероятно, пыталась защитить свою мать от браконьеров. К сожалению, спасти большого носорога не удалось, кроме того, преступники отпилили у уже раненого детеныша рог. Изможденную самку обнаружили спасатели, которые и доставили ее в специальный «детский дом» для этих животных.
Сотрудники заповедника дали носорогу имя J'aime, что в переводе с французского означает «я люблю», — в память о недавнем нападении на носорогов в зоопарке французского Туари, сообщает портал The Dodo.
Сейчас состояние J'aime стабильно, ветеринары обработали ее раны и кормят маленького носорога молоком. J'aime очень любит обниматься со своими спасителями, а чтобы помочь носорогу почувствовать себя в безопасности, опекуны по очереди спят с ней рядом.
J'aime пока не поселили с другими осиротевшими носорогами, посчитав, что она еще слишком мала. Опекуны надеются, что через три года они смогут выпустить носорога обратно в дикую природу, где она избежит очередных встреч с браконьерами.