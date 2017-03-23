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04:13 (мск), источник: Моя Планета

Спасенный от браконьеров детеныш носорога полюбил обниматься

Сотрудники «детского дома» для носорогов в провинции Лимпопо в Южно-Африканской Республике спасли раненого браконьерами детеныша носорога, который теперь очень любит обниматься.

Маленькая самка носорога, возраст которой не превышает четырех недель, получила три ножевых ранения, когда, вероятно, пыталась защитить свою мать от браконьеров. К сожалению, спасти большого носорога не удалось, кроме того, преступники отпилили у уже раненого детеныша рог. Изможденную самку обнаружили спасатели, которые и доставили ее в специальный «детский дом» для этих животных.

Сотрудники заповедника дали носорогу имя J'aime, что в переводе с французского означает «я люблю», — в память о недавнем нападении на носорогов в зоопарке французского Туари, сообщает портал The Dodo.

Сейчас состояние J'aime стабильно, ветеринары обработали ее раны и кормят маленького носорога молоком. J'aime очень любит обниматься со своими спасителями, а чтобы помочь носорогу почувствовать себя в безопасности, опекуны по очереди спят с ней рядом.

J'aime пока не поселили с другими осиротевшими носорогами, посчитав, что она еще слишком мала. Опекуны надеются, что через три года они смогут выпустить носорога обратно в дикую природу, где она избежит очередных встреч с браконьерами.

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