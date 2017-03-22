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11:50 (мск), источник: "Российская газета"

Ученые рассказали о невыспавшихся медведях в Хабаровском крае

Не спавших зиму истощенных гималайских медведей впервые за все время изучения этого вида зафиксировали ученые в Хабаровском крае. Как сообщил «Интерфаксу» научный сотрудник института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин, причина такого феномена кроется «в повторном неурожае осенних кормов».

В прошлом и позапрошлом годах в регионе не уродились кедровые орехи и желуди, которые являются основным рационом косолапых. В тайге не было и других кормов: плодов маньчжурского ореха, лещин, элеутерококка и других. Это, по словам Колчина, произошло из-за масштабной вырубки кедрово-широколиственных лесов.

— Медведи не смогли восстановиться после одной аномально голодной осени, как наступила новая. В результате, стали встречаться не ушедшие в зимний сон животные. Находили и павших медведей, в том числе, и в берлогах, — цитирует ученого агентство.

А вот звери, которые выжили осенью и залегли в берлоги, просыпаются раньше обычного, с середины февраля. Колчин отметил, что организмы зверей полностью исчерпали ресурсы и, вероятно, вскоре хозяева тайги умрут.

Гибель медведей в целом в Хабаровском крае участилась. Их отстреливают после встречи у населенных пунктов, куда они выходят в поисках пищи.

Похожая ситуация — в соседнем Приморье. Чтобы популяция косолапых не сокращалась, нужно прекратить вырубку кедрово-широколиственных лесов.

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