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12:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Юридическую помощь бесплатно окажут жителям Иркутской области судебные приставы

День бесплатной юридической помощи пройдёт в подразделениях УФССП России по Иркутской области 24 марта 2017 года.

Как сообщает пресс-служба учреждения, руководство управления, начальники отделов аппарата управления и их заместители ответят на вопросы, относящиеся к компетенции Федеральной службы судебных приставов. В Иркутске приём пройдёт с 9:00 до 17:00 по адресу: ул. Партизанская, 79. Адреса и телефоны районных отделов судебных приставов можно узнать на официальном сайте управления. Обратившиеся за помощью должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области примет участие в Дне бесплатной юридической помощи гражданам совместно с общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».

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