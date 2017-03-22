Юридическую помощь бесплатно окажут жителям Иркутской области судебные приставы
День бесплатной юридической помощи пройдёт в подразделениях УФССП России по Иркутской области 24 марта 2017 года.
День бесплатной юридической помощи пройдёт в подразделениях УФССП России по Иркутской области 24 марта 2017 года.
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области примет участие в Дне бесплатной юридической помощи гражданам совместно с общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».