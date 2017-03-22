В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на 25 улицах. На каких?
Список участков, где введут ограничения.
Список участков, где введут ограничения.
Знаки «Остановка запрещена» появятся на 25 участках улиц столицы Урала, сообщили «АиФ-Урал» в
Согласно информации Центра организации движения Екатеринбурга, введение ограничений связано с обращениями горожан, а также с необходимостью увеличения пропускной способности улиц. При этом, как рассказали «АиФ-Урал» в комитете по транспорту, под новыми знаками будут установлены таблички «Эвакуация транспорта». Это означает, что за нарушения правил автомобилистам грозит не только штраф, но и перемещение автомобиля на штрафную стоянку.
Знаки будут установлены со второго квартала 2017 года на следующих участках:
— Антона Валека от Жукова в сторону Сакко и Ванцетти,
— Февральской Революции от Антона Валека до дома № 11 «а»,
— Боевых Дружин от Жукова до Февральской Революции,
— Сакко и Ванцетти от Антона Валека до проспекта Ленина,
— Генеральской от дома № 3 до Малышева,
— Калинина от Индустрии до Ильича,
— Калинина от Индустрии до Стахановской,
— Бакинских Комиссаров от Восстания до Победы,
— Первомайской от Генеральской до дома № 72,
— проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Красноармейской (с 00:00 до 06:00),
— Карла Либкнехта от пожарной части до проспекта Ленина (с 06:00 до 22:00),
— проспекте Ленина от Толмачева до Пушкина,
— Луначарского от сада имени Павлика Морозова до Декабристов,
— Луначарского от дома № 182 до Энгельса,
— Шарташской от Луначарского до Бажова,
— Белинского от Тверитина до Декабристов,
— Степана Разина от дома № 80 до Щорса,
— 8 Марта от Авиационной до Циолковского,
— Чапаева от Декабристов до Тверитина,
— Серова от дома № 39 до Щорса,
— Надеждинской — вдоль дома № 26,
— Вильгельма де Геннина от Сахарова до Павла Шаманова,
— Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева,
— Большакова от Мичурина до Восточной,
— Бажова от Первомайской до Шарташской.