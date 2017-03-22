Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Чай спасает от старческого слабоумия
Депутат потребовал от СКР, ФСБ и МВД проверки данных о Медведеве
Чем могут обернуться для РФ банковские санкции Украины
В моду вошли широкие брюки (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Не иначе, как зависть": Лолита вступила в конфликт из-за Апиной
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным платьем
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
1195-летие Ирины Антоновой
8Тайский День слона
11:56 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на 25 улицах. На каких?

Список участков, где введут ограничения.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Знаки «Остановка запрещена» появятся на 25 участках улиц столицы Урала, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

Согласно информации Центра организации движения Екатеринбурга, введение ограничений связано с обращениями горожан, а также с необходимостью увеличения пропускной способности улиц. При этом, как рассказали «АиФ-Урал» в комитете по транспорту, под новыми знаками будут установлены таблички «Эвакуация транспорта». Это означает, что за нарушения правил автомобилистам грозит не только штраф, но и перемещение автомобиля на штрафную стоянку.

Знаки будут установлены со второго квартала 2017 года на следующих участках:

— Антона Валека от Жукова в сторону Сакко и Ванцетти,

— Февральской Революции от Антона Валека до дома № 11 «а»,

— Боевых Дружин от Жукова до Февральской Революции,

— Сакко и Ванцетти от Антона Валека до проспекта Ленина,

— Генеральской от дома № 3 до Малышева,

— Калинина от Индустрии до Ильича,

— Калинина от Индустрии до Стахановской,

— Бакинских Комиссаров от Восстания до Победы,

— Первомайской от Генеральской до дома № 72,

— проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Красноармейской (с 00:00 до 06:00),

— Карла Либкнехта от пожарной части до проспекта Ленина (с 06:00 до 22:00),

— проспекте Ленина от Толмачева до Пушкина,

— Луначарского от сада имени Павлика Морозова до Декабристов,

— Луначарского от дома № 182 до Энгельса,

— Шарташской от Луначарского до Бажова,

— Белинского от Тверитина до Декабристов,

— Степана Разина от дома № 80 до Щорса,

— 8 Марта от Авиационной до Циолковского,

— Чапаева от Декабристов до Тверитина,

— Серова от дома № 39 до Щорса,

— Надеждинской — вдоль дома № 26,

— Вильгельма де Геннина от Сахарова до Павла Шаманова,

— Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева,

— Большакова от Мичурина до Восточной,

— Бажова от Первомайской до Шарташской.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Сургута выиграл в лотерею 16 миллионов рублей
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Возглавляемую США коалицию заподозрили в ударе по школе в Сирии
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
В Госдуме хотят ввести понятие «опасные породы собак»
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Бондарчук с Андреевой и внуками представил «Босса-молокососа» На премьерный показ нового мультфильма многие российские знаменитости привели своих детей
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь