В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на 25 улицах. На каких?

Знаки «Остановка запрещена» появятся на 25 участках улиц столицы Урала, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

Согласно информации Центра организации движения Екатеринбурга, введение ограничений связано с обращениями горожан, а также с необходимостью увеличения пропускной способности улиц. При этом, как рассказали «АиФ-Урал» в комитете по транспорту, под новыми знаками будут установлены таблички «Эвакуация транспорта». Это означает, что за нарушения правил автомобилистам грозит не только штраф, но и перемещение автомобиля на штрафную стоянку.

Знаки будут установлены со второго квартала 2017 года на следующих участках:

— Антона Валека от Жукова в сторону Сакко и Ванцетти,

— Февральской Революции от Антона Валека до дома № 11 «а»,

— Боевых Дружин от Жукова до Февральской Революции,

— Сакко и Ванцетти от Антона Валека до проспекта Ленина,

— Генеральской от дома № 3 до Малышева,

— Калинина от Индустрии до Ильича,

— Калинина от Индустрии до Стахановской,

— Бакинских Комиссаров от Восстания до Победы,

— Первомайской от Генеральской до дома № 72,

— проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Красноармейской (с 00:00 до 06:00),

— Карла Либкнехта от пожарной части до проспекта Ленина (с 06:00 до 22:00),

— проспекте Ленина от Толмачева до Пушкина,

— Луначарского от сада имени Павлика Морозова до Декабристов,

— Луначарского от дома № 182 до Энгельса,

— Шарташской от Луначарского до Бажова,

— Белинского от Тверитина до Декабристов,

— Степана Разина от дома № 80 до Щорса,

— 8 Марта от Авиационной до Циолковского,

— Чапаева от Декабристов до Тверитина,

— Серова от дома № 39 до Щорса,

— Надеждинской — вдоль дома № 26,

— Вильгельма де Геннина от Сахарова до Павла Шаманова,

— Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева,

— Большакова от Мичурина до Восточной,

— Бажова от Первомайской до Шарташской.