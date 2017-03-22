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13:15 (мск), источник: Фонтанка

В Санкт-Петербурге официально заработает единая служба спасения

С 15 июня все операторы связи на территории Санкт-Петербурга обязаны обеспечить вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Такие требования подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций России.

Кроме единого номера, петербуржцы с помощью любых телефонов смогут дозваниваться до соответствующих служб по трехзначным номерам «101», «102», «103» и «104», а пользователи местной связи (городского телефона) — использовать и привычные двузначные — «01», «02», «03» и «04». Операторы обязаны предоставлять услугу связи круглосуточно и бесплатно.

Кроме того, уже с 1 мая телефонисты будут передавать службе «112» информацию о месте нахождения аппарата, с которого осуществляется звонок. На сотовые компании возлагается обязанность сообщать координаты базовой станции, к которой присоединился звонящий пользователь мобильного телефона. Кроме того, по запросу «Системы-112» оператор связи должен предоставить спасателям известные ему сведения об абоненте — фамилию, имя и отчество, адрес регистрации и год рождения.

По данным Минкомсвязи, акт государственных (приемочных) испытаний системы в Северной столице был подписан еще в декабре 2015 года. Однако получение соответствующего экспертного заключения МЧС России о готовности «Системы-112» в Санкт-Петербурге к постоянной эксплуатации затянулось на год.

Напомним, что программа перехода на единый номер вызова экстренных оперативных служб реализуется уже несколько лет, но в промышленную эксплуатацию она сдана только в Калужской и Курской областях, а также в Республике Татарстан.

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