В Санкт-Петербурге официально заработает единая служба спасения

Кроме единого номера, петербуржцы с помощью любых телефонов смогут дозваниваться до соответствующих служб по трехзначным номерам «101», «102», «103» и «104», а пользователи местной связи (городского телефона) — использовать и привычные двузначные — «01», «02», «03» и «04». Операторы обязаны предоставлять услугу связи круглосуточно и бесплатно.

Кроме того, уже с 1 мая телефонисты будут передавать службе «112» информацию о месте нахождения аппарата, с которого осуществляется звонок. На сотовые компании возлагается обязанность сообщать координаты базовой станции, к которой присоединился звонящий пользователь мобильного телефона. Кроме того, по запросу «Системы-112» оператор связи должен предоставить спасателям известные ему сведения об абоненте — фамилию, имя и отчество, адрес регистрации и год рождения.

По данным Минкомсвязи, акт государственных (приемочных) испытаний системы в Северной столице был подписан еще в декабре 2015 года. Однако получение соответствующего экспертного заключения МЧС России о готовности «Системы-112» в Санкт-Петербурге к постоянной эксплуатации затянулось на год.

Напомним, что программа перехода на единый номер вызова экстренных оперативных служб реализуется уже несколько лет, но в промышленную эксплуатацию она сдана только в Калужской и Курской областях, а также в Республике Татарстан.