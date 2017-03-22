Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
США попытались скрыть ввод своей армии на Украину – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Новую песню Чака Берри выложили в сеть

Композиция под названием Big Boys музыканта Чака Берри, который скончался 18 марта, была опубликована на YouTube-канале исполнителя.

Источник: AP 2017

Песня войдет в новый альбом Берри, CHUCK («Чак»). Релиз последней пластинки звезды рок-н-ролла намечен на 16 июня.

CHUCK станет первым сольным альбомом Берри почти за 40 лет. Предыдущий, Rock It, вышел в 1979 году. О работе над пластинкой музыкант объявил в день своего 90-летия 18 октября 2016 года.

Чак Берри умер 18 марта в своем доме в штате Миссури на 91-м году жизни. Гитаристы рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс и Ронни Вуд назвали смерть исполнителя концом эпохи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чак Берри скончался в возрасте 90 лет
19 марта© Ньюстюб
В Кремле рассказали, возможен ли обмен Крыма
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали десятки человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа» На премьерный показ нового мультфильма многие российские знаменитости привели своих детей
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь