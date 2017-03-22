Новую песню Чака Берри выложили в сеть

CHUCK станет первым сольным альбомом Берри почти за 40 лет. Предыдущий, Rock It, вышел в 1979 году. О работе над пластинкой музыкант объявил в день своего 90-летия 18 октября 2016 года.

Чак Берри умер 18 марта в своем доме в штате Миссури на 91-м году жизни. Гитаристы рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс и Ронни Вуд назвали смерть исполнителя концом эпохи.