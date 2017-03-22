Новую песню Чака Берри выложили в сеть
Композиция под названием Big Boys музыканта Чака Берри, который скончался 18 марта, была опубликована на
Композиция под названием Big Boys музыканта Чака Берри, который скончался 18 марта, была опубликована на
Песня войдет в новый альбом Берри, CHUCK («Чак»). Релиз последней пластинки звезды
CHUCK станет первым сольным альбомом Берри почти за 40 лет. Предыдущий, Rock It, вышел в 1979 году. О работе над пластинкой музыкант объявил в день своего 90-летия 18 октября 2016 года.
Чак Берри умер 18 марта в своем доме в штате Миссури на 91-м году жизни. Гитаристы