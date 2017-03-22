Житель Прикамья выбросил женщину из окна 5-го этажа и пошел за сигаретами

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор жителю Березников, пытавшемуся убить свою знакомую. Накануне была рассмотрена апелляционная жалоба осужденного, он пытался доказать, что женщина сама выпала из окна пятого этажа.

Однако, согласно показаниям свидетелей, именно осужденный во время застолья выбросил женщину в окно пятого этажа. После этого он отправился в магазин за сигаретами.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшая осталась жива. Следующие девять лет мужчина проведет в колонии.