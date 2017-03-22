Омбудсмен назвала ситуацию на дорогах Крыма «боевыми действиями»

Об этом в ходе ежегодного доклада в Госсовете РК заявила уполномоченный по правам человека в Республике Людмила Лубина.

«Ужасающая ситуация творится на автодорогах Крыма. В 2016 году погибло в ДТП 374 человека, травмированы 2736 человек. Это серьезные цифры. На дорогах Крыма ведутся боевые действия», — сказала Лубина, добавив, что это одна из ключевых проблем в Республике на сегодняшний день.

Кроме того, омбудсмен добавила, что актуальным остается «медицинский вопрос». Так, в Крыму недостаточный уровень зарплат врачей и медработников, острый дефицит квалифицированных кадров и несовершенная система записи на прием. Лубина подчеркнула, что невозможность записаться на прием к врачу, особенно узким специалистам, вынуждает людей обращаться к платной медицине.

По словам Лубиной, по состоянию на начало года в Крыму не хватает 1660 врачей и медработников. Решить проблему, по ее мнению, можно за счет привлечения специалистов с материка, поскольку РК по-прежнему является миграционно-привлекательным регионом.

Еще одним серьезным вопросом на полуострове является соблюдение прав инвалидов. По информации омбудсмена, сегодня в Крыму зарегистрированы 115 тыс 513 инвалидов, из них 2509 — дети.

Помимо того, Лубина отметила проблемы с нелегальным пребыванием в Республике мигрантов. Так, до сих пор в регионе остаются жители Украины с украинскими паспортами и несовершеннолетние украинцы, которые прибыли на полуостров по свидетельствам о рождении и не могут в силу различных обстоятельств легализовать свое пребывание здесь.