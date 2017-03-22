Волгоградские власти взялись устранять провал в центре Комсомольского парка

После принятия первоочередных мер по установке ограждений, предупреждающих табличек и проведения инвентаризации специалисты городских служб приступят к устранению места излома трубы.

Проблему обнаружили общественники. Во время рейда в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» волгоградскими активистами Народного фронта на территории парка был обнаружен огромный овраг глубиной более 10 метров, размытый в результате повреждения трубы подземных коммуникаций ливневого коллектора. Кроме угрозы для зеленых насаждений парка, активно уничтожаемых за счет подмывания и эрозии почвы, ситуация несет потенциальную опасность для памятных стел, установленных в прогулочной зоне парка, а также для жизни и здоровья гуляющих в парке граждан.

Представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда пояснил, что данный ливневый коллектор осуществляет сбор осадков, талых вод и воду от уборки улиц с жилого массива в границах проспекта Ленина, улиц Дегтярева и Шурухина.

В период начала активного таяния плечо трубы не выдержало и сломалось под воздействием напора воды. Давность подмывания участка Комсомольского парка и аварийная ситуация в целом сложились по причине бесхозности ливневки — до сих пор не определена организация, на балансе которой числится данный участок коммуникаций, и которая несет ответственность за его техническое содержание и эксплуатацию.

По заверениям заместителя руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, процедура до 1 апреля будет решена проблема бесхозности ливневки в Комсомольском парке. Планируется, что отвечать за этот участок будет МУП «Горводоканал».