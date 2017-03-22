В Самаре к концу 2017 года планируют открыть музей Эльдара Рязанова

Глава Самары Олег Фурсов провел совещание, на котором обсудили вопросы, по созданию музея знаменитого режиссера, почетного гражданина города Эльдара Рязанова, сообщает администрация областного центра.

В обсуждении концепции развития музея приняли участие главный архитектор города Алексей Самарцев, советник губернатора Самарской области Владимир Виттих, руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова, директор Самарского литературно-мемориального музея им. Горького Людмила Савченко и другие.

Участникам совещания была представлена концепция музея, дизайн-проект экспозиционно-выставочных, административных и подсобных помещений. Создание музея в доме, где великий режиссер провел первые месяцы своей жизни, и в котором семья Рязановых проживала в эвакуации в годы Великой Отечественной войны, будет проходить три этапа и начнётся с устройства мемориальной зоны на первом этаже.

В мемориальной зоне расположат экспозиции с фотографиями, которые расскажут об истории семьи режиссера, о том, что его связывает с Самарой. Здесь будет воссоздана обстановка XIX века, в том числе с помощью старинной мебели. Также на первом этаже появится экспозиция «Запасная столица», которая поведает о культурной элите, событиях в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.

Первый этаж музея планируется открыть в декабре 2017 года. Затем будет задействован второй этаж, где появится экспозиция о творчестве Эльдара Рязанова, в концепции создания которой участвуют киноведы, а потом и третий, с помещениями для выставок, конференций, акций и других мероприятий.

Кроме того, на совещании обсудили проекты обустройства сквера Эльдара Рязанова возле дома № 120 по улице Фрунзе, и представляющий собой импровизированный кинозал. В настоящее время предложено два проекта по обустройству сквера. Какой из них будет реализован, предстоит определить в ближайшее время с участием жителей Самары.