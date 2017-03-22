В Самаре к концу 2017 года планируют открыть музей Эльдара Рязанова
Создание музея великого режиссера будет проходить в три этапа.
Создание музея великого режиссера будет проходить в три этапа.
Глава Самары Олег Фурсов провел совещание, на котором обсудили вопросы, по созданию музея знаменитого режиссера, почетного гражданина города Эльдара Рязанова, сообщает администрация областного центра.
В обсуждении концепции развития музея приняли участие главный архитектор города Алексей Самарцев, советник губернатора Самарской области Владимир Виттих, руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова, директор Самарского
Участникам совещания была представлена концепция музея,
В мемориальной зоне расположат экспозиции с фотографиями, которые расскажут об истории семьи режиссера, о том, что его связывает с Самарой. Здесь будет воссоздана обстановка XIX века, в том числе с помощью старинной мебели. Также на первом этаже появится экспозиция «Запасная столица», которая поведает о культурной элите, событиях в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.
Первый этаж музея планируется открыть в декабре 2017 года. Затем будет задействован второй этаж, где появится экспозиция о творчестве Эльдара Рязанова, в концепции создания которой участвуют киноведы, а потом и третий, с помещениями для выставок, конференций, акций и других мероприятий.
Кроме того, на совещании обсудили проекты обустройства сквера Эльдара Рязанова возле дома № 120 по улице Фрунзе, и представляющий собой импровизированный кинозал. В настоящее время предложено два проекта по обустройству сквера. Какой из них будет реализован, предстоит определить в ближайшее время с участием жителей Самары.