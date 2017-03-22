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13:25 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре к концу 2017 года планируют открыть музей Эльдара Рязанова

Создание музея великого режиссера будет проходить в три этапа.

Глава Самары Олег Фурсов провел совещание, на котором обсудили вопросы, по созданию музея знаменитого режиссера, почетного гражданина города Эльдара Рязанова, сообщает администрация областного центра.

В обсуждении концепции развития музея приняли участие главный архитектор города Алексей Самарцев, советник губернатора Самарской области Владимир Виттих, руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова, директор Самарского литературно-мемориального музея им. Горького Людмила Савченко и другие.

Участникам совещания была представлена концепция музея, дизайн-проект экспозиционно-выставочных, административных и подсобных помещений. Создание музея в доме, где великий режиссер провел первые месяцы своей жизни, и в котором семья Рязановых проживала в эвакуации в годы Великой Отечественной войны, будет проходить три этапа и начнётся с устройства мемориальной зоны на первом этаже.

В мемориальной зоне расположат экспозиции с фотографиями, которые расскажут об истории семьи режиссера, о том, что его связывает с Самарой. Здесь будет воссоздана обстановка XIX века, в том числе с помощью старинной мебели. Также на первом этаже появится экспозиция «Запасная столица», которая поведает о культурной элите, событиях в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.

Первый этаж музея планируется открыть в декабре 2017 года. Затем будет задействован второй этаж, где появится экспозиция о творчестве Эльдара Рязанова, в концепции создания которой участвуют киноведы, а потом и третий, с помещениями для выставок, конференций, акций и других мероприятий.

Кроме того, на совещании обсудили проекты обустройства сквера Эльдара Рязанова возле дома № 120 по улице Фрунзе, и представляющий собой импровизированный кинозал. В настоящее время предложено два проекта по обустройству сквера. Какой из них будет реализован, предстоит определить в ближайшее время с участием жителей Самары.

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