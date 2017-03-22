Полицейские толкали троллейбус перед зданием правительства Молдовы
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Утренний фитнес в Кишиневе: трое полицейских толкали троллейбус перед правительством Молдовы.
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Утренний фитнес в Кишиневе: трое полицейских толкали троллейбус перед правительством Молдовы.
Инцидент произошел на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Бодони. Перекрывший дорогу троллейбус образовал пробку. К месту происшествия приехал спецавтомобиль управления электротранспорта Кишинева.
На помощь водителю транспортного средства бросились трое полицейских и несколько неравнодушных граждан, которые пытались подтолкнуть троллейбус и освободить путь другим машинам.