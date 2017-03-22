Звук от нового сверхзвукового самолета сравнили с хлопком дверью
Новый сверхзвуковой пассажирский самолет будет в тысячу раз тише.
Новый сверхзвуковой пассажирский самолет будет в тысячу раз тише.
Перспективный пассажирский сверхзвуковой самолет, разрабатываемый американской компанией Lockheed Martin по проекту QueSST, будет примерно в тысячу раз тише сопоставимого по размерам обычного самолета. Об этом, как сообщает Flightglobal, заявил руководитель прорывных проектов в подразделении Skunk Works Чарльз Чейс.
Конечной целью проекта QueSST, в рамках которого и создается новый самолет, является разработка «тихого» сверхзвукового летательного аппарата. Такому самолету будут разрешены сверхзвуковые полеты над населенной частью суши, запрещенные сегодня. Предполагается, что ударные волны от такого летательного аппарата не будут доставлять серьезного беспокойства жителям на земле. Авиационные власти могут разрешить сверхзвуковые полеты над населенной частью суши, если воспринимаемый уровень шума пассажирских самолетов не будет превышать 75 децибел.
По словам Чейса, добиться существенного снижения интенсивности звукового удара нового сверхзвукового самолета удастся благодаря существенному удлинению фюзеляжа, сглаживанию перепадов между выступающими элементами, а также использованию дополнительных аэродинамических элементов.
Другие подробности о новых технических решениях, разрабатываемых по проекту QueSST, не раскрываются. В полете на сверхзвуковой скорости самолет образует множество ударных волн — резких скачков давления. В полете ударные волны обычно образуются на кончике носового обтекателя, на передней и задней кромках крыла, на передних кромках хвостового оперения, в зонах завихрителей потока и на кромках воздухозаборников.
Наблюдателями на земле как громкие хлопки воспринимаются ударные
Ожидается, что в 2018 году Lockheed Martin приступит к сборке первого прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. В 2019 году NASA планирует провести критическое рассмотрение проекта самолета, а в 2020-м — впервые поднять аппарат в воздух. Согласно планам NASA, после первого полета будут проводиться дополнительные летные испытания нового самолета, а в 2021 году специалисты приступят к первым оценочным полетам QueSST.
Перспективный «тихий» сверхзвуковой самолет будет выполнен однодвигательным. Его длина составит 28,7 метра. Он получит планер, фюзеляж и крыло которого внешне напоминают перевернутый самолет. На QueSST установят обычные вертикальный киль и горизонтальные рули для маневрирования на малой скорости полета. На верхушке киля будет установлено маленькое
Василий Сычёв