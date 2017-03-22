Главный фтизиатр области «прописал» уральцам радоваться жизни

Всемирный день борьбы с туберкулёзом — не «корпоративный» праздник фтизиатров. Он был учреждён для того, чтобы напомнить всем людям о широко распространённом опасном инфекционном заболевании, успех борьбы с которым зависит от каждого из нас.

На вопросы, касающиеся профилактики, диагностики и лечения туберкулёза, отвечает Андрей Цветков, главный фтизиатр Свердловской области, главный врач Свердловского областного противотуберкулёзного диспансера.

Группы риска.

Рада Боженко, «АиФ-Урал»: Андрей Игоревич, Средний Урал долгое время был одним из самых неблагополучных регионов по распространенности туберкулёза. Как обстоят дела сейчас?

Андрей Цветков: Ситуация по заболеваемости туберкулёзом сохраняется напряжённой. Говорить о том, что всё благополучно, нельзя. Но за последние несколько лет прослеживается отчётливая тенденция к снижению заболеваемости (как среди взрослых, так и среди детей) и смертности. Только за последний год, например, количество умерших от туберкулёза снизилось на 20%, а за последние пять лет — без малого на 50%. Это заслуга не только фтизиатрической службы, но и всего общества. Жители Среднего Урала стали более внимательно относиться к себе, мы практически не видим отказов от флюорографических исследований. В борьбу с туберкулёзом включились муниципальные образования, в 30 за последние полтора года появились программы социальной поддержки пациентов, больных туберкулёзом. Радует, что в последнее время на нас инициативно начали выходить общественные организации, занимающиеся реабилитацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы, бездомных. Одна из таких организаций, например, доставляет к нам этих людей для обследования.

Активно мы взаимодействуем и с благотворительными организациями. Скажем, увсем известной благотворительной столовой на улице Бебеля вот уже три года регулярно работает передвижная флюорографическая установка. Осматриваем посетителей этой столовой и выявляем туберкулёз.

В регионе сегодня созданы все условия для того, чтобы на ранних стадиях диагностировать эту болезнь и правильно её лечить. В Свердловской области работает более 20 передвижных флюорографических кабинетов (такого нет ни в одном регионе), то есть мы имеем возможность доехать до каждой, даже самой отдалённой деревни.

Кроме того, более двух лет назад областной диспансер получил роскошную лабораторную базу, которая позволяет выявлять наиболее опасные формы этой болезни. В том числе туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, когда многие традиционные препараты, назначаемые для лечения, оказываются неэффективными. Сегодня мы, определяя чувствительность возбудителя, назначаем адекватное лечение.

— Кто входит в группу риска по туберкулёзу?

Если говорить о медицинских факторах, то есть ряд хронических заболеваний, при которых пациенты, к сожалению, часто заболевают туберкулёзом. Это хронические обструктивные болезни лёгких, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, различные виды зависимостей. В группе риска по туберкулёзу и пациенты, которые перенесли пересадку органов.

К социальной группе риска относятся лица без определённого места жительства, те, кто ведёт асоциальный образ жизни (употребляет психотропные и наркотические вещества, злоупотребляет алкоголем), безработные, освободившиеся из мест лишения свободы.

Но, выделяя эти категории риска, мы должны признать, что от заражения туберкулёзом не застрахован никто. Возбудитель этого заболевания распространяется воздушно-капельным путём, при этом микробактерии туберкулёза долгое время сохраняют свою жизнеспособность в окружающей среде.

Контакт — не диагноз.

— О каких мерах профилактики туберкулёза должны помнить уральцы?

Надо радоваться жизни! Позитивный настрой на жизнь — залог успешной профилактики многих заболеваний, в том числе туберкулёза. Безусловно, нужно заниматься спортом, бросать курить, регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, полноценно питаться (в рационе должно быть достаточное количество белка). Словом, вести образ жизни, способствующий укреплению иммунной системы.

— В родильных домах младенцам вводят вакцину против туберкулёза — БЦЖ. Что она гарантирует?

— Вакцинация значительно повышает невосприимчивость организма к туберкулёзной инфекции. В Свердловской области снизилась заболеваемость детей туберкулёзом, за последние три года почти в два раза. Но тем не менее около 140 ребятишек в год заболевают. Поэтому отказываться от вакцинации нельзя: она стимулирует иммунитет на защиту ребёнка от неблагоприятных факторов внешний среды. Надо понимать, что в течение жизни ребёнок в любом случае столкнется с микробактерией туберкулёза и, если он не защищён, у него высокий риск заболеть. К слову, по результатам проб Манту мы видим, что 90% детей имели контакт с микробактерией туберкулёза.

— Означает ли положительный результат пробы Манту, что ребёнок болен туберкулёзом?

Ни проба Манту, ни более современный метод — Диаскинтест — не дают впечатления о диагнозе. Поставить диагноз только по наличию положительных реакций нельзя. Для постановки диагноза с пациентом работает врач, проводится ряд исследований (в том числе рентгенологических).

Всерьёз и надолго.

— В советское время была обширная сеть противотуберкулёзных санаториев. Сохраняется ли она сегодня?

Сохраняется. У нас очень много федеральных санаториев, в которые мы ежегодно направляем на лечение порядка 500 человек. Но, во-первых, иногда люди отказываются от этого лечения. А во-вторых, у некоторых просто нет возможности оплатить проезд. Поэтому очень важно, чтобы в муниципальных программах поддержки людей больных туберкулёзом были предусмотрены какие-то средства на их проезд к месту лечения.

— С какой периодичностью нужно проходить флюорографическое обследование?

В тех территориях, где заболеваемость выше чем 60 на 100 тысяч населения, флюорографическое обследование необходимо проходить один раз в год. Пациенты, относящиеся к медико-социальным группам риска, должны проходить это обследование два раза в год. Кроме того, если человек контактировал с больным открытой формой туберкулёза, он на протяжении определённого времени также должен обследоваться два раза в год.

— Возможно ли излечение от туберкулёза или это заболевание «всерьёз и надолго»?

— Всерьёз и надолго. Но настолько, насколько пациент дисциплинирован и выполняет все назначения врача. Самое главное — это полноценное обследование до начала лечения. Должна быть этиологическая диагностика, которая говорит о форме возбудителя, его устойчивости, на основании её результатов назначается адекватное лечение. И вот тут необходимо чёткое выполнение рекомендаций врача.

Надо понимать, что если мы — фтизиатры — получаем больного в поздней стадии, очень трудно ему помочь. Но если человек очень хочет лечиться — это возможно. При том, что любые перерывы в лечении, любые несоблюдения рекомендаций врача сводят все усилия медиков на нет. У нас сегодня большой арсенал для помощи пациентам. И если человек очень хочет, вылечить его можно. Другое дело, что он всё равно остаётся под нашим наблюдением, поскольку возможны рецидивы. Но их тоже можно предотвратить. По большому счёту здоровье человека находится в его руках.