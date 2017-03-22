Как правильно оформить льготы «детям войны»?
С 1 сентября 2016 года в Челябинской области начал действовать закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц».
С 1 сентября 2016 года в Челябинской области начал действовать закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц».
К категории «детей войны» относятся постоянно проживающие на территории Челябинской области граждане из числа детей участников Великой Отечественной войны, участников войны с Финляндией, участников войны с Японией, погибших, пропавших без вести либо умерших в период боевых действий (в том числе в плену). На Южном Урале проживают около 40 тысяч человек, относящихся к данной категории.
Как разъясняется на сайте министерства социальной защиты Челябинской области, для «детей войны» устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
преимущество при приеме в
Согласно данному закону, статус льготника будет подтверждаться бессрочным удостоверением единого образца. Для оформления удостоверения граждане должны обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
До выдачи постоянного удостоверения граждане, относящиеся к данной категории, будут получать специальные справки. Выдача таких справок организована в органах соцзащиты населения по месту жительства по определенному графику.
Удостоверение (справка) выдается на основании документов:
Ошибка? В военкомат!
Нередко в тех документах, которые должны быть предоставлены в органы соцзащиты, встречаются ошибки и неточности — это разночтения в фамилиях, именах, датах, географических названиях
Как пояснили на «горячей линии» министерства соцзащиты, если в представленных вами документах обнаружились несоответствия и неточности, то в этом случае нужно обратиться в военкомат по месту жительства.
В военкоматах организован прием граждан, относящихся к данной категории. Сотрудники военкомата рассмотрят ваши документы и затем направят необходимый запрос в Центральный архив министерства обороны РФ.
Для более оперативного рассмотрения документов граждане могут представить в военкомат распечатку с сайта министерства обороны www.obd-memorial.ru — с той страницы, где содержатся личные сведения о погибшем бойце, а также сведения о том, кто получил извещение о его гибели.
Все уточняющие вопросы по установлению статуса и предоставлению ежемесячных денежных выплат можно задать по телефону министерства социальной защиты: