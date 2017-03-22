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12:53 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа сняли с продажи опасное мясо

Нарушение обнаружил Россельхозназор.

Источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа на улице Фридриха Энгельса около дома № 53 мужчина незаконно торговал подозрительным мясом. Его обнаружили в ходе рейда инспекторы регионального Россельхознадзора.

У продавца свинины не было на нее ветеринарных документов. Такая продукция может быть опасной — она не проходила лабораторных исследований и нельзя установить место ее происхождения.

«Такое мясо может нанести вред здоровью и жизни потребителя», — поясняют в региональном Россельхозназоре.

Подозрительное мясо сняли с продажи, а продавца оштрафовали.

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