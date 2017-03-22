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12:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дорожники изменили график работ на подъезде к Воронежу со стороны Москвы

Время ремонта на трассе А-134 в выходные и праздники изменилось.

Федеральное казенное учреждение «Черноземуправтодор» изменило график дорожных работ на трассе А-134 в выходные и праздничные дни во вторник, 21 марта. Из-за ремонта число полос сокращается, поэтому подъезд к Воронежу со стороны Москвы решили полностью открыть в будни в часы пик (с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00).

Дорожники будут работать с 15:00 пятницы по 22:00 воскресенья. В праздники ремонт проведут ночью — с 22:00 до 6:00. Также работу организуют и в период проведения культурно-массовых мероприятий на социально-значимых объектах, расположенных в границах трассы А-134.

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