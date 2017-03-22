Дорожники изменили график работ на подъезде к Воронежу со стороны Москвы
Время ремонта на трассе А-134 в выходные и праздники изменилось.
Время ремонта на трассе А-134 в выходные и праздники изменилось.
Федеральное казенное учреждение «Черноземуправтодор» изменило график дорожных работ на трассе А-134 в выходные и праздничные дни во вторник, 21 марта.
Дорожники будут работать с 15:00 пятницы по 22:00 воскресенья. В праздники ремонт проведут ночью — с 22:00 до 6:00. Также работу организуют и в период проведения