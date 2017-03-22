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13:19 (мск), источник: Newtimes.kz

«Собачьи бега» отменили из-за давки на площади у ТРЦ «Хан-Шатыр» в Астане

Не в силах справиться с толпой, организаторы приняли решение перенести время проведение собачьих бегов на площади у торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«В связи с большим скоплением народа в этноауле на площади у ТРЦ “Хан Шатыр” проведение собачьих бегов в 14:00 не представляется возможным, нет возможности создать коридор для состязания. Поэтому собачьи бега и выставка древних казахских собак, породы борзых — тазы и породы овчарок — тобет состоится сегодня 22 марта в 16:00 и завтра 23 марта в 10:30 часов», — сообщили в столичном акимате.

Для участия в соревновании в Астану прибыли лучшие представители данных пород-чемпионы предыдущих состязаний со всего Казахстана.

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