«Собачьи бега» отменили из-за давки на площади у ТРЦ «Хан-Шатыр» в Астане

«В связи с большим скоплением народа в этноауле на площади у ТРЦ “Хан Шатыр” проведение собачьих бегов в 14:00 не представляется возможным, нет возможности создать коридор для состязания. Поэтому собачьи бега и выставка древних казахских собак, породы борзых — тазы и породы овчарок — тобет состоится сегодня 22 марта в 16:00 и завтра 23 марта в 10:30 часов», — сообщили в столичном акимате.

Для участия в соревновании в Астану прибыли лучшие представители данных пород-чемпионы предыдущих состязаний со всего Казахстана.