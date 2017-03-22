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12:47 (мск), источник: Ictv.ua

Украинская комета может развалиться на части

Астрономы утверждают, что комета 67Р/Чурюмова-Герасименко под воздействием Солнца вскоре может развалиться на два обломка.

Об этом говорится в статье в журнале Nature Astronomy, пишет Naked Science.

Приближаясь к Солнцу, комета испытывает все более сильное действие его излучения, бомбардируется быстрыми частицами и нагревается. Все это приводит к существенным изменениям на ее ледяной поверхности, которые впервые зафиксировал космический зонд Rosetta.

При этом нагрев солнечной стороны 67Р ускорил и ее вращение, что привело к усилению центробежных сил и еще более ускорило перемены на поверхности. Под их действием еще в августе 2014 года на перемычке, соединяющей две части ядра, образовалась трещина. К декабрю она вытянулась уже на 500 м и расширилась до 30 м, а летом 2016 года параллельно ей появилась вторая трещина длиной до 300 м.

Поэтому ученые считают, что комете осталось недолго, и через некоторое время она расколется.

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