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12:44 (мск), источник: Noi.md

Боцан: Существует два решения в отношении заброшенных могил

Кишиневские кладбища оказались в положении, когда нет пространства для захоронений.

Источник: Noi.md

По этой причине, МП «Комбинат ритуальных услуг» обращается к родственникам похороненных лиц десятки лет назад, к которым не приходит никто, позволить использовать повторно эти участки, сообщает NOI.md.

Для NOI.md руководитель предприятия Людмила Боцан отметила, что в этом случае существуют два решения: или расширение кладбищ, или повторное использование заброшенных могил в течение многих лет.

«Положение с расширением длится долго, а решение о повторном использовании мы рассматриваем уже много лет. Многие могилы не посещает никто, они запущены и мы подумали, что их можно использовать повторно», — заявила Боцан.

По ее словам, места, где захоронены известные, исторические личности, не будут использоваться повторно. «То, что мы смогли делать собственными силами, была идентификация исторических могил и список этих личностей был вывешен при входе на кладбище. Но, не располагая точным списком этих известных личностей, мы обращаемся к историкам или к родственникам, чтобы идентифицировать всех», — добавила руководитель предприятия.

Таким образом, на столичных кладбищах возле заброшенных могил были установлены таблички с просьбой к родственникам первой категории погребенных обратиться к администрации кладбища, чтобы авторизировать и по-прежнему сохранить могилы. На это администрация установила шестимесячный срок, после чего начнется повторное использование могил.

Кроме того, в будущем будут приниматься и другие меры, как обязательная реутилизация после семи лет и захоронение в ту же могилу родственников; перераспределение мест через определенный период времени.

Ежедневно на кишиневских кладбищах хоронят около 30 человек и, если не найдется скорейшее решение, в этой ситуации их ворота закроются из-за отсутствия пространства.

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