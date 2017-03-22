Сторонникам Навального предложили две площадки для митинга в Москве
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Столичные власти предложили организаторам антикоррупционного марша, запланированного на грядущее воскресенье, провести его по выбору в
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Столичные власти предложили организаторам антикоррупционного марша, запланированного на грядущее воскресенье, провести его по выбору в
«После получения от организаторов акции уведомления мы вступили с ними в диалог, итогом которого стало предложение с нашей стороны провести мероприятие в двух местах — в
«Сегодня мы их (организаторов) официально уведомим и выслушаем их мнение», — сказал он.
Ранее юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Иван Жданов сообщил, что столичные власти предложили провести антикоррупционную акцию 26 марта в Марьино, а организаторы считают это предложение незаконным и хотят провести шествие в центре Москвы.