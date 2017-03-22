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14:59 (мск), источник: Интерфакс

Сторонникам Навального предложили две площадки для митинга в Москве

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Столичные власти предложили организаторам антикоррупционного марша, запланированного на грядущее воскресенье, провести его по выбору в гайд-парке в Сокольниках, либо на улице Перерва, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Источник: РИА "Новости"

«После получения от организаторов акции уведомления мы вступили с ними в диалог, итогом которого стало предложение с нашей стороны провести мероприятие в двух местах — в Гайд-парке или на Перерве, с участием того количества человек, которое содержится в их изначальной заявке», — сказал В. Черников в среду «Интерфаксу».

«Сегодня мы их (организаторов) официально уведомим и выслушаем их мнение», — сказал он.

Ранее юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Иван Жданов сообщил, что столичные власти предложили провести антикоррупционную акцию 26 марта в Марьино, а организаторы считают это предложение незаконным и хотят провести шествие в центре Москвы.

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