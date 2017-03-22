Тонны проблемных товаров выявили таможенники во Владивостоке
Сотрудники Первомайского таможенного поста во Владивостоке пресекли ввоз незадекларированных товаров, сообщает ИА «Дейта».
Сотрудники Первомайского таможенного поста во Владивостоке пресекли ввоз незадекларированных товаров, сообщает ИА «Дейта».
Таможенники получили декларацию, в которой импортер сообщал, что везет партию шин для техники, которая используется в строительстве и горном деле. Примечательно, что декларант при заявлении сведений о товаре не стал указывать торговую марку ввозимых шин.
«В ходе проведения таможенного досмотра данных товаров сотрудниками таможенного поста было выявлено порядка 16 тонн незадекларированных товаров. По факту вместо заявленного товара в контейнере находились шины для обыкновенных грузовых автомобилей популярной торговой марки “Triangle” производства КНР», — говорится в сообщении ДВТУ.
При ввозе шин этой марки берется дополнительная антидемпинговая пошлина. Кроме того, импортеру придется заплатить пошлину в два раза больше полагающейся, так как товар был фактически выявлен сотрудниками таможни Владивостока при попытке его скрыть.
«По факту заявления недостоверных сведений о товарах рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Предпринимателю грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, либо конфискация шин», — говорится в сообщении.