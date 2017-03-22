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12:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Тонны проблемных товаров выявили таможенники во Владивостоке

Сотрудники Первомайского таможенного поста во Владивостоке пресекли ввоз незадекларированных товаров, сообщает ИА «Дейта».

Таможенники получили декларацию, в которой импортер сообщал, что везет партию шин для техники, которая используется в строительстве и горном деле. Примечательно, что декларант при заявлении сведений о товаре не стал указывать торговую марку ввозимых шин.

«В ходе проведения таможенного досмотра данных товаров сотрудниками таможенного поста было выявлено порядка 16 тонн незадекларированных товаров. По факту вместо заявленного товара в контейнере находились шины для обыкновенных грузовых автомобилей популярной торговой марки “Triangle” производства КНР», — говорится в сообщении ДВТУ.

При ввозе шин этой марки берется дополнительная антидемпинговая пошлина. Кроме того, импортеру придется заплатить пошлину в два раза больше полагающейся, так как товар был фактически выявлен сотрудниками таможни Владивостока при попытке его скрыть.

«По факту заявления недостоверных сведений о товарах рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Предпринимателю грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, либо конфискация шин», — говорится в сообщении.

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