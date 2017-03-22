Новосибирец сфотографировал галактику с двумя рукавами

Как пояснили в планетарии, спиральную галактику М106 впервые описал французский астроном Пьер Мешен, обнаруживший ее 30 июля 1781 года. Ее особенность — в наличии двух дополнительных рукавов, в которых нет звезд. Сами же рукава видны только в рентгеновском и радиодиапазонах.

— Астрофизик Евгений Тихонов в Большом новосибирском планетарии проводил съемку 17 и 19 марта. Результат получен ночью 19 марта с помощью телескопа RC360. Приходилось работать очень большими выдержками, — сообщила «РГ» специалист планетария Екатерина Харитонова.