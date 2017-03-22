Новосибирец сфотографировал галактику с двумя рукавами
Сотрудник Большого новосибирского планетария Евгений Тихонов с помощью телескопа новосибирского производства запечатлел галактику М106 (NGC 4258), которая располагается в созвездии Гончие Псы.
Сотрудник Большого новосибирского планетария Евгений Тихонов с помощью телескопа новосибирского производства запечатлел галактику М106 (NGC 4258), которая располагается в созвездии Гончие Псы.
Как пояснили в планетарии, спиральную галактику М106 впервые описал французский астроном Пьер Мешен, обнаруживший ее 30 июля 1781 года. Ее особенность — в наличии двух дополнительных рукавов, в которых нет звезд. Сами же рукава видны только в рентгеновском и радиодиапазонах.
— Астрофизик Евгений Тихонов в Большом новосибирском планетарии проводил съемку 17 и 19 марта. Результат получен ночью 19 марта с помощью телескопа RC360. Приходилось работать очень большими выдержками, — сообщила «РГ» специалист планетария Екатерина Харитонова.
По словам Евгения Тихонова, основная трудность для таких съемок — городская иллюминация и дымка. К тому же, как говорит астрофотограф, конкретно эта галактика — не очень яркая, а периферия у нее достаточно слабо выражена. Тем ценнее сделанный снимок, отмечают специалисты.
Ранее, в начале марта, в «космический» объектив попал сам Новосибирск. Фотографию города с борта МКС сделал командир корабля «Союз МС-02» Роскосмоса Сергей Рыжиков. На снимке видны левый и правый берег города, а также все мосты.