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13:00 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирец сфотографировал галактику с двумя рукавами

Сотрудник Большого новосибирского планетария Евгений Тихонов с помощью телескопа новосибирского производства запечатлел галактику М106 (NGC 4258), которая располагается в созвездии Гончие Псы.

Как пояснили в планетарии, спиральную галактику М106 впервые описал французский астроном Пьер Мешен, обнаруживший ее 30 июля 1781 года. Ее особенность — в наличии двух дополнительных рукавов, в которых нет звезд. Сами же рукава видны только в рентгеновском и радиодиапазонах.

— Астрофизик Евгений Тихонов в Большом новосибирском планетарии проводил съемку 17 и 19 марта. Результат получен ночью 19 марта с помощью телескопа RC360. Приходилось работать очень большими выдержками, — сообщила «РГ» специалист планетария Екатерина Харитонова.

По словам Евгения Тихонова, основная трудность для таких съемок — городская иллюминация и дымка. К тому же, как говорит астрофотограф, конкретно эта галактика — не очень яркая, а периферия у нее достаточно слабо выражена. Тем ценнее сделанный снимок, отмечают специалисты.

Ранее, в начале марта, в «космический» объектив попал сам Новосибирск. Фотографию города с борта МКС сделал командир корабля «Союз МС-02» Роскосмоса Сергей Рыжиков. На снимке видны левый и правый берег города, а также все мосты.

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