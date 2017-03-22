В Омск с пятницы придет потепление
Температура воздуха вырастет, в среднем, на 5 градусов.
Температура воздуха вырастет, в среднем, на 5 градусов.
Синоптики радуют омичей своим очередным прогнозом — завтра погода в городе существенно не изменится, а начиная с пятницы, в областной центр придет потепление.
«Ночью 24 марта в городе без осадков, днем местами небольшие осадки мокрый снег возможен дождь. Ветер
В целом, подобная погода, как считают метеорологи, сохранится в городе минимум на все выходные.