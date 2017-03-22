В Омск с пятницы придет потепление

Синоптики радуют омичей своим очередным прогнозом — завтра погода в городе существенно не изменится, а начиная с пятницы, в областной центр придет потепление.

«Ночью 24 марта в городе без осадков, днем местами небольшие осадки мокрый снег возможен дождь. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью −5…−10, при прояснении до -15, днем +2…+7», — сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В целом, подобная погода, как считают метеорологи, сохранится в городе минимум на все выходные.