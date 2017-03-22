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13:02 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Новороссийске сносят самовольные постройки

В Новороссийске проходит работа по сносу самостроев. Вопрос борьбы с самовольными постройками был приоритетным для Игоря Дяченко в его программе «100 дней», когда он только выдвинулся на пост главы Новороссийска.

Источник: ГТРК «Кубань»

Первым было принято решение о немедленном сносе двухэтажного административного здания и пристроенного к нему кафе в районе городского пляжа. Утром 20 марта работники управления муниципального контроля городской администрации, судебные приставы и строительная техника прибыли на место. Въезд во двор здания был перегорожен КамАЗами. Таким образом собственники пытались безуспешно оттянуть исполнение решения суда.

По словам строителей, работы займут продолжительное время. Дело осложняется тем, что собственники до сих пор не вывезли полностью имущество из здания. Его придется описывать вместе с правоохранителями и передавать на ответственное хранение в районную администрацию.

В ближайшее время подобная участь ждет и другие самовольные постройки в Новороссийске, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации города.

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