В Новороссийске сносят самовольные постройки

Первым было принято решение о немедленном сносе двухэтажного административного здания и пристроенного к нему кафе в районе городского пляжа. Утром 20 марта работники управления муниципального контроля городской администрации, судебные приставы и строительная техника прибыли на место. Въезд во двор здания был перегорожен КамАЗами. Таким образом собственники пытались безуспешно оттянуть исполнение решения суда.

По словам строителей, работы займут продолжительное время. Дело осложняется тем, что собственники до сих пор не вывезли полностью имущество из здания. Его придется описывать вместе с правоохранителями и передавать на ответственное хранение в районную администрацию.