Густой смог над левым берегом напугал жителей Воронежа

Некоторые пользователи соцсетей, увидев фотографии и сообщения о дыме, предположили, что это туман, возникший из-за высокой влажности. Однако проживающие на левом берегу воронежцы пояснили, что сначала тоже приняли явление за туман, но потом почувствовали сильный запах гари.

Как рассказали журналистам портала в пресс-службе МЧС, к ним не поступала информация о пожарах на левом берегу Воронежа.