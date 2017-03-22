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12:55 (мск), источник: 36on.ru

Густой смог над левым берегом напугал жителей Воронежа

Минувшим вечером воронежцы пожаловались в соцсетях на дым и запах гари в районе завода имени Тельмана, в микрорайоне Машмет и на улице Остужева.

Некоторые пользователи соцсетей, увидев фотографии и сообщения о дыме, предположили, что это туман, возникший из-за высокой влажности. Однако проживающие на левом берегу воронежцы пояснили, что сначала тоже приняли явление за туман, но потом почувствовали сильный запах гари.

Как рассказали журналистам портала в пресс-службе МЧС, к ним не поступала информация о пожарах на левом берегу Воронежа.

Напомним, что в конце января в Воронеже произошел похожий случай — тогда горожан напугал дым, поднимающийся над кондитерской фабрикой. Но как выяснилось позже, никакого ЧП на фабрике не произошло, а то, что горожане приняли за дым, оказалось паром, который сгустился из-за низкой температуры.

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