Густой смог над левым берегом напугал жителей Воронежа
Минувшим вечером воронежцы пожаловались в соцсетях на дым и запах гари в районе завода имени Тельмана, в микрорайоне Машмет и на улице Остужева.
Минувшим вечером воронежцы пожаловались в соцсетях на дым и запах гари в районе завода имени Тельмана, в микрорайоне Машмет и на улице Остужева.
Некоторые пользователи соцсетей, увидев фотографии и сообщения о дыме, предположили, что это туман, возникший
Как рассказали журналистам портала в
Напомним, что в конце января в Воронеже произошел похожий случай — тогда горожан напугал дым, поднимающийся над кондитерской фабрикой. Но как выяснилось позже, никакого ЧП на фабрике не произошло, а то, что горожане приняли за дым, оказалось паром, который сгустился