Президент Кыргызстана стал дедушкой

По данным собеседника агентства, ребенок появился на свет 20 марта. Как стало известно, роды приняли в одной из государственных клиник Бишкека.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщили источники. В сентябре прошлого года Алия Шагиева рассказала, что вышла замуж. Ее избранника зовут Константин.