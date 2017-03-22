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13:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Президент Кыргызстана стал дедушкой

АСТАНА, 22 мар — Sputnik. Дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 19-летняя Алия Шагиева родила сына, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники.

Источник: Sputniknews.kz

По данным собеседника агентства, ребенок появился на свет 20 марта. Как стало известно, роды приняли в одной из государственных клиник Бишкека.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщили источники. В сентябре прошлого года Алия Шагиева рассказала, что вышла замуж. Ее избранника зовут Константин.

Алия — художница. Год назад она сменила фамилию, взяв девичью фамилию матери. Она сделала это после того, как в соцсетях ее обвинили в самопиаре из-за крупного денежного пожертвования. Девушка передала в фонд помощи детям с синдромом Дауна 200 тысяч сомов (около 1 миллиона тенге), вырученных от продажи картин.

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