Президент Кыргызстана стал дедушкой
АСТАНА, 22 мар — Sputnik. Дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 19-летняя Алия Шагиева родила сына, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники.
АСТАНА, 22 мар — Sputnik. Дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 19-летняя Алия Шагиева родила сына, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники.
По данным собеседника агентства, ребенок появился на свет 20 марта. Как стало известно, роды приняли в одной из государственных клиник Бишкека.
Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщили источники. В сентябре прошлого года Алия Шагиева рассказала, что вышла замуж. Ее избранника зовут Константин.
Алия — художница. Год назад она сменила фамилию, взяв девичью фамилию матери. Она сделала это после того, как в соцсетях ее обвинили в самопиаре