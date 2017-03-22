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19:33 (мск), источник: N + 1

Найден самый крупный петроглиф на Алтае

В Онгудайском районе Республики Алтай археологи обнаружили трехметровый наскальный рисунок оленя. На данный момент обнаруженное изображение — самый крупный петроглиф на Алтае. О находке сообщается на сайте Агентства по культурно-историческому наследию Республики Алтай.

Источник: Агентство по культурно-историческому наследию Респ

Петроглифы — самый многочисленный и широко распространенный вид памятников древнего искусства Алтая. На сегодняшний день на Алтае зафиксировано 172 группы петроглифов. К ним относят изображения, которые выполнены в технике выбивания (прямыми ударами или с применением орудия-посредника), гравировки, резьбы, шлифования, а также выполненные с сочетанием этих техник как контурно, так и силуэтно. Изображения с силуэтным заполнением иногда называют инталиями.

По сюжетам алтайские петроглифы разделяют на пять групп: изображения копытных (олени, маралы, лоси, быки, верблюды, куланы, косули, бараны, козлы и кабаны); изображения хищников (тигры, волки и лисы); изображения птиц (орлы, грифы, дрофы, петухи, лебеди, гуси и утки); изображения рыб (сиговые); изображения фантастических существ (зооантропоморфные).

Источник: Агентство по культурно-историческому наследию Респ

Найденное изображение оленя выгравировано на высоте около двух метров в скале недалеко от села Малый Яломан.

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Рядом с ним сотрудники агентства обнаружили несколько изображений людей и, предположительно, тигра.

Учитывая стилистические особенности и визуальную оценку технологии нанесения рисунка, археологи отнесли дату выполнения изображений к середине I тысячелетия до нашей эры. Датировать рисунки точнее можно будет после проведения трасологической анализа — изучения следов, оставленных инструментами, которыми было сделано изображение.

В середине первого тысячелетия до нашей эры территорию Алтая населяли ранние кочевники, связанные прежде всего с пазырыкской археологической культурой. Существует несколько гипотез эногенеза алтайских культур железного века. Одни исследователи считают, что они появились вследствие развития материальной культуры автохтонного населения региона, другие, что они сложилась благодаря нашествию кочевников из степей к северу от границы Китая. Также некоторые элементы материальной культуры саков древнего Казахстана находят аналогии в пазырыкской культуре на Горном Алтае.

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Так, недавнее исследование останков из алтайского могильника скифского времени АК-АЛАХА-3 показывает, что погребенные были носителями митохондриальной гаплогруппы С, возникшей на территории между Каспийским морем и Байкалом около 60 тысяч лет назд, и Y-хромосомной гаплогруппе N-P43, носители которой жили на территории Саян 4 500 — 10 000 лет назад. Другое исследование показывает, что двое жителей этого региона в середине первого тысячелетия до нашей эры были носителями Y-хромосомной гаплогруппы R1a, попавшей в южную Сибирь, как считается, из Южной Азии.

До настоящего времени самыми крупными по размеру на Алтае считались наскальные изображения в Турачакском районе — «Турачакские писаницы». Рисунки охрой расположены на двух скалистых берегах реки Бии, образующих местами навесы и карнизы. Это один из немногих алтайских комплексов наскальных изображений, выполненных в технике росписи.

Елизавета Власова

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